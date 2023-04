Mehrere in der Chat-Gruppe sollen Jugendliche gewesen sein, Halbstarke in Kellerräumen. In Interviews beschrieben einige Mitglieder ihren Chat-Kumpel als fit, trainiert, bewaffnet, als Anführer-Typ, als einen, zu dem sie aufgeschaut haben. Ein Freund nennt T. patriotisch, einen gläubigen Katholiken, jemand mit Interesse an Waffen und Zweifeln an der Zukunft Amerikas.