Warum Moskaus Winteroffensive wenig erreicht

Erstens fehlte der Offensive offensichtlich ein klarer Schwerpunkt. Die russischen Streitkräfte versuchten im Grunde, entlang der gesamten Frontlinie anzugreifen: in Richtung Kupjansk und entlang der Svatove-Kreminna-Linie an der Luhansk-Front, in der Region Donezk in Richtung Bachmut, Avdiivka und sogar Vuhledar im Süden. Diese Aktivitäten liefen oftmals parallel. Im Ergebnis fehlte so die entscheidende Konzentration der Kräfte und der Feuerkraft.