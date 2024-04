Ehevertrag: Was Sie beachten müssen und wie sinnvoll er ist

Ist es Pflicht, einen Ehevertrag abzuschließen?

Was bedeutet Zugewinngemeinschaft?

Die Ehe ist eine Zugewinngemeinschaft. Das heißt: Das, was während der Ehe an Zugewinn dazukommt, muss bei einer Scheidung geteilt werden.

Grundsätzlich ist es so, dass Erbschaften oder auch Schenkungen nicht in den Zugewinn fallen.

Was bedeutet Zugewinn?

Was ist ein Ehevertrag?

Ein Ehevertrag kann jederzeit abgeschlossen werden: vor oder nach der Eheschließung und auch kurz vor der Scheidung. Ganz wichtig: Den Vertrag muss notariell beurkundet werden. In einem Ehevertrag können unter anderem Gütertrennung vereinbart oder Unterhalt und Versorgungsausgleich geändert werden. Auch die Zugewinngemeinschaft kann geändert werden.

Bei einer modifizierten Zugewinngemeinschaft müssen bei einer Scheidung die Gewinne, die während der Ehe entstanden sind, nicht geteilt werden. Das gilt also auch für die Wertsteigerung einer Immobilie, die dann nicht geteilt werden muss.

Was ist eine modifizierte Zugewinngemeinschaft?

Was versteht man unter Gütertrennung?

Die Gütertrennung kann durch einen Ehevertrag geregelt werden. Damit bleibt der Zugewinn bei einem Ehepartner. Allerdings hat das Folgen für die Versteuerung: "Im Fall einer Gütertrennung kann man nicht die steuerfreien Beträge, die man für einen Zugewinnausgleichs-Anspruch hat, in Anspruch nehmen", verdeutlicht die Notarin. Das heißt: Bei einer Gütertrennung muss die höhere Erbschaftssteuer bezahlt werden. Sie gilt daher auch als Auslaufmodell.

Wann ist ein Ehevertrag sinnvoll?

Ein Ehevertrag empfiehlt sich, wenn die Eheleute über unterschiedlich hohe Vermögen verfügen, wenn einer von beiden ein Unternehmen hat oder selbstständig ist. Auch, wenn das Paar im Ausland lebt, denn dort gelten nationale Regelungen für Scheidungen. Und, wenn das Paar unterschiedliche Staatsangehörigkeiten hat, also in einer internationalen Ehe lebt. Ebenso sinnvoll ist ein Ehevertrag bei Patchworkfamilien.

Sinnvoll ist ein Ehevertrag auf jeden Fall, "wenn Sie unternehmerische Beteiligungen haben, einfach zum Schutz des Unternehmens", so die Erfahrung von Notarin Melanie Spies.

Was kostet ein Ehevertrag?

In den Kosten enthalten sind die Beratungen im Vorfeld, der Vertragsentwurf und die Gebühr für die Beurkundung. Wer sich zusätzlich von einer Anwältin oder einem Anwalt beraten lassen oder einen Vertragsentwurf in Auftrag geben möchte, für den fallen zusätzliche Kosten an.