Nachehelicher Unterhalt, Versorgungsausgleich und Co.

Partner eins hat bei der Trauung 10.000 Euro Vermögen, zum Zeitpunkt der Scheidung 30.000 Euro - also 20.000 Euro Zugewinn. Partner zwei hat zu Beginn 10.000 Euro, bei der Scheidung immer noch 10.000 Euro Besitz. In dieser Konstellation muss Partner eins die Hälfte seines Zugewinns, also 10.000 Euro, an Partner zwei abtreten.