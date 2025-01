Welcher Eiskratzer eignet sich zum Enteisen der Windschutzscheibe am besten? Wie sich Materialien und Kratztechnik auf das Ergebnis auswirken.

Es ist wieder diese Zeit des Jahres: Die Scheiben sind von einer dicken Eisschicht bedeckt und bevor die Fahrt auch nur beginnen kann, ist Eiskratzen angesagt. Doch mit welchem Eiskratzer kommt man am besten ans Ziel? Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen aus Kunststoff oder aus Metall sowie elektrisch.

Eiskratzer aus Kunststoff

Kunststoff-Eiskratzer sind in der Regel sehr leicht, was auch die Handhabung erleichtert. Meistens sind sie günstiger als Eiskratzer aus Metall. Da Kunststoff weicher ist als Metall, ist es weniger wahrscheinlich, die Autoscheibe damit zu beschädigen. Oft haben diese Eiskratzer praktische Zusatzfunktionen wie zum Beispiel einen integrierten Schneeschieber oder eine gummierte Kante zum Abwischen von Schnee.

Allerdings kann Kunststoff bei extrem niedrigen Temperaturen spröde und brüchig werden. Das macht ihn anfällig für Risse oder Brüche, wenn er unter starkem Druck verwendet wird. So können Modelle aus Kunststoff bei dickem, hartnäckigem Eis weniger effektiv sein als Eiskratzer aus Metall. Ein Eiskratzermodell aus Kunststoff ist daher eine gute Wahl bei milden Winterbedingungen und leichtem Frost.

Gefahr durch vereiste Scheiben ernst nehmen

In schweren Fällen könne es auch zu einer Strafanzeige kommen: "Falls durch unzureichend freigelegte Scheiben ein Unfall oder eine Gefahrensituation entsteht, kann es auch zu höheren Bußgeldern und in schlimmeren Fällen zu einer strafrechtlichen Verfolgung wegen fahrlässiger Körperverletzung oder Gefährdung des Straßenverkehrs kommen", konkretisiert Strohmeier.

Eiskratzer aus Metall

Metall-Eiskratzer sind besonders stabil und widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen. Sie können auch dickes oder hartnäckiges Eis problemlos entfernen, was sie zu einer idealen Wahl bei sehr kalten Winterbedingungen macht.

Fangen Sie immer von oben an und kratzen von außen nach innen. Achten Sie darauf, dass Sie die Dichtungsgummis nicht beschädigen. Bei Eiskratzern mit Bürsten muss ebenfalls darauf geachtet werden, dass die Borsten nicht zu hart sind. Diese könnten unschöne Spuren auf dem Lack hinterlassen. Das gilt auch, wenn man mit dem Besen Schnee oder Eis vom Auto fegen möchte.

Beim Eiskratzen kommt es auf die richtige Technik an

Elektrischer Eiskratzer

Mit einem elektrischen Eiskratzer lassen sich Eis und Schnee schneller entfernen als durch manuelles Schaben. Der Eiskratzer muss nicht ständig mit Handkraft betätigt werden, was besonders bei großen Eisflächen von Vorteil ist. Viele Modelle haben einen Griff, der die Belastung der Handgelenke und Arme minimiert. Die Varianten mit einem Lithium-Ionen-Akku mögen keinen Frost und sollten besser drinnen aufgeladen und aufbewahrt werden.

Dos und Don'ts bei vereisten Autoscheiben

Die Scheiben sollten in der Winterzeit regelmäßig von Schmutz befreit werden. So lässt es sich vermeiden, dass beim Eiskratzen unschöne Spuren auf der Glasoberfläche entstehen. Nach der letzten Fahrt des Tages einfach noch einmal die Scheibenwischanlage betätigen.

Übrigens: Mit heißem Wasser in der Tüte das Eis zum Schmelzen zu bringen, ist keine gute Idee. Durch die hohen Temperaturunterschiede zwischen Scheibe und Wasser kann es im schlimmsten Fall zu Rissen in der Scheibe kommen. Auch lauwarmes oder kaltes Wasser sind keine gute Idee. Das Wasser taut zwar das Eis an, kann aber sofort wieder festfrieren und die Eisschicht wäre noch dicker als zuvor.