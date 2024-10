Gerichtsvollzieher: Was darf er wegen Schulden pfänden?

Verweigern Sie die Vermögensauskunft, können Sie sogar in Haft genommen werden. Zur Abgabe der Vermögensauskunft lädt der Gerichtsvollzieher den Schuldner in der Regel in sein Büro ein. Wenn Sie unentschuldigt nicht zum Termin erscheinen, kann der Gläubiger den Erlass eines Haftbefehls beantragen. Verweigern Sie weiterhin die Auskunft, droht Ihnen eine Beugehaft. Sobald die Vermögensauskunft vorliegt, wird der Schuldner wieder auf freien Fuß gesetzt.



Danach wird der Betroffene für drei Jahre im zentralen Schuldnerverzeichnis eingetragen. Die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Schufa) fragt regelmäßig das Schuldnerverzeichnis ab.