Speiseröhrenkrebs - was sind die ersten Symptome?

Speiseröhrenkrebs ist tückisch, weil er meist erst spät Symptome verursacht. Dabei hängt die Heilung davon ab, in welchem Stadium er erkannt wird.

Bei Speiseröhrenkrebs verändern sich die Zellen der Schleimhaut in der Speiseröhre. Das Problem: Nur etwa jeden dritten Tumor entdecken Ärzte in einem frühen Stadium. Bei vielen Betroffenen verursacht er nämlich erst dann Beschwerden, wenn die Erkrankung fortgeschritten ist.

Schluckstörungen können ebenso ein Warnsignal sein wie Gewichtsverlust , Appetitlosigkeit und Erbrechen. Männer sind deutlich häufiger betroffen als Frauen. In Deutschland gibt es kein Angebot zur Früherkennung.

Verschiedene Formen von Speiseröhrenkrebs

Man unterscheidet zwei Arten des Speiseröhrenkarzinoms: das Plattenepithelkarzinom und das Adenokarzinom. Ein Plattenepithelkarzinom entsteht aus den Epithelzellen, den flachen Zellen in der obersten Schicht der Schleimhaut, die in der gesamten Speiseröhre zu finden sind. Das Adenokarzinom bildet sich aus den Drüsenzellen der Schleimhaut, die sich am unteren Ende der Speiseröhre befinden.