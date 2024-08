Photoshop und Word: Günstige und kostenlose Alternativen

Professionelle Alternativen für die Fotobearbeitung

Als kostenlose Alternative zu Photoshop eignet sich das Open-Source-Programm GIMP, so Kramer. Die Software ist für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar. GIMP bietet eine umfangreiche Palette an Werkzeugen - von der Farbkorrektur bis hin zur Arbeit mit Ebenen. Die Benutzeroberfläche wird von vielen Nutzern in den App-Stores jedoch als wenig intuitiv beschrieben. Durch seine langjährige Entwicklung hat GIMP aber eine große Community, die zahlreiche Online-Tutorials bietet.

Kostenlose Schreibprogramme im Vergleich

Microsoft Word wird als gängiges, aber kostenpflichtiges Schreibprogramm in vielen Büros genutzt. Die webbasierte Anwendung von Microsoft Word kann dagegen kostenlos im Browser oder in der App verwendet werden. Mit jeweils mindestens 4,6 Sternen in den verschiedenen App-Stores wird Word Online von den Nutzern gut bewertet. Die Online-Version ist in ihren Funktionen reduzierter als das zahlungspflichtige Word. Sie ermöglicht aber zum Beispiel ebenfalls die Echtzeit-Zusammenarbeit. Für die Nutzung ist ein Microsoft-Konto nötig.