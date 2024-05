Wespen: Diese Experten-Tricks helfen wirklich

Im Sommer auf der Wiese ein Eis schlecken oder im Garten grillen - klingt erstmal entspannt, kann aber stressig werden, sobald Wespen um einen herumsurren. Die Insekten sind wichtig für die Natur. Aber die Stiche sind unangenehm und können für Allergiker gefährlich werden. Einfach töten darf man die Tiere aber nicht. Was hilft effektiv?

Nicht alle bekannten Tricks sind geeignet

Und was ist mit Fallen? "Das geht gar nicht", so Schädlingsbekämpfer Danz. Auch wenn die Fallen als Lebendfallen deklariert sind, könnten Insekten darin sterben. Wespen sind als wildlebende Tiere artengeschützt. Auch Antiwespenspray tötet die Tiere und sei deshalb nicht in Ordnung, obwohl es frei verkäuflich ist, erklärt Danz.