Wohn-Riester: Was man über die Eigenheim-Rente wissen sollte

Besonders bei Sanierungen gibt es Auflagen, die man einhalten muss, um das Geld zu erhalten. So muss man bei Umbauten zum Barriereabbau beispielsweise die DIN-Normen einhalten. Bei energetischen Sanierungen müssen die Arbeiten von einem Fachunternehmen ausgeführt und nachgewiesen werden.



Außerdem ist es wichtig, dass man langfristig in der Immobilie wohnt. So ist bis auf in Ausnahmefällen vorgegeben, dass man die Immobilie bis zum 85. Lebensjahr bewohnen muss.