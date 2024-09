Leverkusen bei Feyenoord: Doppelte Brisanz zum Auftakt

Leverkusen-Coach Xabi Alonso gewann als Spieler mit dem FC Liverpool und mit Real Madrid die Champions League. Quelle: Uwe Anspach/dpa

Warum ist das Auftaktspiel gegen Feyenoord so wichtig?

Im neuen Ligamodus mit 36 Mannschaften hat jedes Team acht Spiele. Feyenoord Rotterdam gilt für Leverkusen als einer der vermeintlich leichteren Gegner: Die Niederländer haben nach vier Spielen in der heimischen Eredivisie erst sechs Punkte und mussten sich auch am Wochenende lediglich mit einem Unentschieden bei Aufsteiger Groningen begnügnen.

Selbst ein Unentschieden in Rotterdam würde Bayer vor dem nächsten Kracher gegen die AC Mailand unter Druck setzen und gleichzeitig unterstreichen, dass dem Team in der bisherigen Saison noch die Konstanz aus dem Vorjahr fehlt.

Offensiv präsentiert sich die Alonso-Elf mit gewohnter Wucht und spielerischer Leichtigkeit, jedoch mangelt es beim Umschaltspiel in die Defensive noch an Abstimmung und Aggressivität im Gegenpressing. Schafft man es, dies abzustellen und spielt die offensive Klasse aus, dürfte Feyenoord jedoch keine Chance haben. Mit einem Auftaktsieg könnte man direkt in die oberen Regionen der Mammut-Tabelle vorrücken, ehe die härteren Brocken auf das Team von Xabi Alonso warten.

Was macht die Partie in Rotterdam noch so brisant?

Abseits des Platzes sorgt das besondere Auswärtsspiel allerdings auch für Sorgen. In seinen Faninfos warnt Leverkusen offen vor aggressivem Verhalten heimischer Anhänger und der Ablehnung von Bayer-04-Fans. Zudem sei mit einem strikten Vorgehen der Polizei zu rechnen. Der Werksclub empfahl seinen Fans "neutrale Kleidung im gesamten Stadtgebiet".

Rotterdamer Hooligans ... ... sind berüchtigt und sorgten schon häufig für Negativschlagzeilen. Auch mit Leverkusen gibt es eine Vorgeschichte, die zwar schon lange zurückliegt, aber Spuren hinterlassen hat. 1999 randalierten niederländische Hools am Rande eines Freundschaftsspiels zwischen Bayer 04 und Feyenoord massiv. Sie warfen Pflastersteine, verletzten Polizisten und Ordner und setzten ein Kassenhäuschen in Brand.



Zudem gibt es Diskussionen um eine angekündigte Blocksperre für die Bayer-Fans im Stadion "De Kuip". Die ist bei internationalen Spielen für Gäste-Fans nicht unüblich, jedoch soll auch das Aufsuchen von Toiletten und sanitären Anlagen für Leverkusen-Anhänger in der Zeitspanne, die durch die niederländische Polizei festgelegt wird, untersagt werden. Damit würde Feyenoord gegen Uefa-Richtlinien verstoßen.

Wer sind die weiteren Leverkusener Gegner?

Im weiteren Verlauf der Ligaphase des Turniers bekommt es Bayer unter Anderem noch mit den beiden Mailänder Klubs Inter und AC zu tun. Ein Highlight dürfte im November für viele die Auswärtsfahrt an die Anfield Road sein, wenn es zum FC Liverpool geht. Für Coach Xabi Alonso wird es eine Reise in die Vergangenheit: Mit den Reds gelang ihm 2005 gegen die AC Mailand in einem der spektakulärsten Finalspiele aller Zeiten der Triumph in der Königsklasse. Die Termine im Überblick:

Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen : 19.09., 18:45 Uhr

: 19.09., 18:45 Uhr Bayer Leverkusen - AC Milan : 01.10., 21:00 Uhr

: 01.10., 21:00 Uhr Stade Brest - Bayer Leverkusen : 23.10., 18:45 Uhr

: 23.10., 18:45 Uhr FC Liverpool - Bayer Leverkusen : 05.11., 21:00 Uhr

: 05.11., 21:00 Uhr Bayer Leverkusen - RB Salzburg : 26.11., 21:00 Uhr

: 26.11., 21:00 Uhr Bayer Leverkusen - Inter Mailand : 10.12., 21:00 Uhr

: 10.12., 21:00 Uhr Atletico Madrid - Bayer Leverkusen : 21.01., 21:00 Uhr

: 21.01., 21:00 Uhr Bayer Leverkusen - Sparta Prag: 29.01., 21:00 Uhr

Wie könnte Leverkusen in der Champions League abschneiden?

In dem neuen Modus, in dem sich die besten acht Teams direkt fürs Achtelfinale und die Plätze 9 bis 24 für eine Zwischenrunde qualifizieren, wäre ein Ausscheiden in der Ligaphase für den deutschen Meister eine herbe Enttäuschung. Gegen Mannschaften wie Feyenoord, Brest, Salzburg oder Prag ist Bayer klarer Favorit, aber auch im Duell mit etablierten Top-Klubs wie Liverpool und Inter will Bayer mit seiner Spielweise Statements setzen.

Prognose: Für eine direkte Qualifikation fürs Achtelfinale wird es knapp nicht reichen, aber mit der Breite und Qualität im Kader muss für Bayer Platz neun bis zwölf ein realistisches Ziel sein.

