BVB-Sieg im Ruhrderby: Dortmund dreht Partie gegen Bochum

Dortmund hinten anfällig und vorne ungenau

Der BVB präsentierte sich vor 81.000 Zuschauern im ausverkauften Signal-Iduna-Park zunächst wie zuletzt beim 1:5-Debakel in Stuttgart defensiv anfällig und im Angriff zu ungenau und ideenlos. Die noch sieglosen Bochumer nutzten die Unordnung in der Dortmunder Hintermannschaft gnadenlos aus und gingen nach einem Doppelschlag durch Bero (16.) und de Wit (21.) verdient mit 2:0 in Führung.

Guirassy köpft zum Anschluss ein

Nach einer Stunde war Drewes dann beim Elfmeter gegen Emre Can machtlos. Vorausgegangen war ein Foul von Felix Passlack an Guirassy, der von Groß hervorragend in Szene gesetzt worden war.

Mit seiner ersten gelungenen Aktion des Spiels bediente der bis dahin zu eigensinnig agierende Adeyemi seinen Sturmkollegen Guirassy so perfekt, dass der nur noch Drewes zum 3:2 überwinden musste (75.). Der eingewechselte Felix Nmecha erhöhte mit einem Distanzschuss auf 4:2. (81.). Der BVB hatte am Ende die größeren Kraftreserven und in Julian Brandt und vor allem Serhou Guirassy die entscheidenden Akteure in seinen Reihen.