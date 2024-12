Bayerns JHV: Muskelspiele des Münchner Milliardenklubs

Bayern-Päsident Herbert Hainer bei der Jahreshauptversammlung. Quelle: dpa

Als die Mitglieder am Ende der Jahreshauptversammlung für ihre Wortmeldungen die Bühne betraten, gab es neben viel Lob für die Vereinsführung des FC Bayern auch ein wenig Kritik. Vor allem die Trikotgestaltung stößt einigen Mitgliedern sauer auf, sie wünschen sich rot-weiße Jerseys.

Doch abgesehen davon war es am Sonntag ein sehr harmonischer Konvent, von dem vor allem Signale der Stärke und des Selbstbewusstseins ausgingen. Zu beobachten waren Muskelspiele des Münchner Milliardenklubs.

1,017 Milliarden Euro Gesamtumsatz

Das lag auch an jenen Rekorden, die Präsident Herbert Hainer mitteilte. Einen Gesamtumsatz von einer Milliarde und 17 Millionen Euro verkündete Hainer für das zurückliegende Geschäftsjahr 2023/24.

Hinzu kam als weitere Bestmarke die Mitgliederzahl von 382.000, ein Weltrekord. "Für nächstes Jahr muss unser Ziel die Marke von 400.000 Mitgliedern sein", rief Hainer. Dann feiert der FC Bayern sein 125-jähriges Bestehen.

Kompany soll Meister-Zusage von Hoeneß erfüllen

Wie groß das Selbstbewusstsein beim deutschen Branchenkrösus trotz der zurückliegenden ersten titellosen Saison seit 2012 und des Pokal-Aus am Dienstag gegen Leverkusen (0:1) ist, zeigte sich auch bei den sportlichen Vorhaben. "Uli Hoeneß hat die Meisterschaft ja praktisch zugesagt", erinnerte Hainer an dessen vollmundige Ankündigung und scherzte in Richtung des Trainers Vincent Kompany:

No pressure, aber wenn der Ehrenpräsident etwas zusagt, sollten wir das auch einhalten. „ FCB-Präsident Herbert Hainer

Dreesens maximales Anspruchsdenken

Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen, dessen Vertrag zuletzt bis 2027 verlängert worden war, setzte mit Blick auf das Endspiel der Champions League am 31. Mai 2025 in der Münchner Arena und in Erinnerung an die Niederlage gegen den FC Chelsea 2012 sogar noch einen drauf.

"Dieses Mal nennen wir es nicht Finale dahoam, dieses Mal nennen wir es Titel dahoam", sagte er. Mehr Anspruchsdenken geht nicht.

Münchner zelebrieren ihr Mia san mia

Dass die Münchner ihr Mia san mia zelebrierten, war auch an den Ansagen in Richtung Konkurrenz, Deutsche Fußball Liga (DFL), Europäische Fußball-Union UEFA und Weltverband FIFA zu beobachten.

Finanzvorstand Michael Diederich verwies darauf, dass der FC Bayern das "Zugpferd" der Bundesliga sei. Deshalb werde man genau darauf achten, dass der Verein bei der Verteilung der Einnahmen aus der Vermarktung angemessen bedacht wird, ließ er wissen.

Klare Ansagen an Real und FIFA

Ähnlich offensiv äußerte sich Dreesen in Richtung Madrid und damit indirekt auch gen UEFA. Er erinnerte an Reals Präsidenten Florentino Pérez, der jüngst erneut seine Überzeugung geäußert hatte, dass eine Super League kommen werde. "Mit uns wird es keine Super League geben, auf keinen Fall", sagte Dreesen.

Auch die FIFA nahm er wegen der Klub-WM im kommenden Sommer in die Pflicht. "Wir können der erste echte Klub-Weltmeister werden", sagte Dreesen, "aber ich erwarte von der FIFA, dass sie ihre Geschwindigkeit bei der Vermarktung erhöht." Noch ist die Finanzierung des neuen Formats weitgehend ungeklärt. Zugleich hat die FIFA den Klubs sehr hohe Prämien versprochen.

Beckenbauers 5 wird nicht mehr vergeben

Einen weiteren Schwerpunkt der Hauptversammlung bildete das Gedenken an Franz Beckenbauer, der am 7. Januar im Alter von 78 Jahren verstorben war. Der FC Bayern habe "die größte Persönlichkeit seiner Geschichte verloren", sagte Hainer und wandte sich direkt an Beckenbauer:

Die Geschichte des FC Bayern wäre ohne dich eine ganz andere geworden. Du hast den FC Bayern zu dem Verein gemacht, der er heute ist. „ Herbert Hainer

Per Akklamation stimmten die 1.641 anwesenden Mitglieder Hainers Vorschlag zu, Beckenbauers Trikotnummer 5 nie wieder zu vergeben. "Franz Beckenbauer wird immer unerreicht bleiben", sagte Hainer. Beckenbauers Witwe Heidi stand mit Sohn Joel währenddessen auf der Bühne.

