Deutlich gekränkt hatte man bei Real auf die Vergabe des Ballon d'Or reagiert - die Madrilenen blieben der Gala in Paris fern, warfen der Jury Respektlosigkeit vor. Kritik daran kommt vom ehemaligen Fußball-Nationalspieler Mats Hummels: Von "fehlendem Respekt" zu sprechen, "wenn man bei einer Wahl nicht gewonnen hat, hat schon leicht trumpsche Züge, und es ist halt leider den anderen gegenüber respektlos. Das ist das Schlimme", sagte Hummels in seinem Podcast.

Hummels wirft Real mangelnden Respekt vor

"Keine Frage, dass es von Real jemand verdient hätte. Aber da sind auch andere Wahnsinnsspieler, die so gut sind", sagte der Verteidiger der AS Rom. "Denen dann nicht die Ehre zu erweisen, ist schon schlimm.

Hummels: Schönster letzter Platz der Welt

Einen Tag vor der Gala war Hummels erstmals für die AS Rom zum Einsatz gekommen. Beim 1:5 in Florenz unterlief dem 35-Jährigen nur vier Minuten nach seiner Einwechslung ein Eigentor zum Endstand. Hummels äußerte sich mit Ironie: "Ich habe mir gedacht, wie startet man am besten in die Karriere bei so einem großen Verein", meinte Hummels sarkastisch.