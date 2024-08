Fußball-Bundesliga: Leipzig beendet Leverkusens Super-Serie

Openda trifft doppelt

Jeremie Frimpong (38.) und Alejandro Grimaldo (45.) hatten den deutschen Meister am zweiten Spieltag für eine sehr starke erste Halbzeit mit ihren Treffern belohnt. Noch vor dem Seitenwechsel gelang Kevin Kampl vor knapp 30.000 Zuschauern per Kopf der Anschlusstreffer (45.+7).

Im zweiten Durchgang gab Leipzig klar den Ton an, Lois Openda münzte die Überlegenheit per Doppelpack (57./80.) zum Auswärtserfolg um. Schon in der ersten Halbzeit hatte Leipzigs Trainer Marco Rose Gelb-Rot gesehen. Alexander Zickler übernahm Roses Rolle an der Seitenlinie.