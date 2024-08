DFB-Pokal: Bayer siegt glanzlos bei Carl Zeiss Jena

Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat beim FC Carl Zeiss Jena viel mehr Mühe als erwartetet. Nach der Führung durch Jonas Hofmann schnuppert der Regionalligist sogar am Ausgleich.

Mit mehr Mühe als erwartet hat Bayer Leverkusen im DFB-Pokal die nächste Runde erreicht. Nach dem 1:0-Sieg des Deutschen Meisters beim Nordost-Regionalligisten Carl Zeiss ist das Feld der zweiten Runde, die am kommenden Sonntag ( 17.10 Uhr / ZDF live ) ausgelost wird, nun komplett.

Jonas Hoffmann trifft per Kopfball

Bis zu Jonas Hoffmanns Kopfball-Tor in der 52. Minute tat sich außer einem Pfostenschuss des Leverkuseners Amine Adli (16.) nicht viel vor den Toren. Der Spitzenreiter der Nordost-Regionalliga verteidigte beherzt, allerdings bestritt der Bundesligist seine Angriffsbemühungen nicht mit allerletztem Einsatz.

Pokalfieber in Jena: Nach Jahren des Niedergangs mischt der FC Carl Zeiss Jena die Regionalliga auf. Jetzt kommt Meister Bayer Leverkusen ins neue Stadion des Traditionsklubs.

In der 65. Minute wären die Leverkusen für ihre Nonchalance beinahe bestraft worden: Kay Seidemann startete auf der linken Seite in Richtung Bayer-Tor durch und hatte freie Bahn. Jedoch hatte Leverkusenes Torwart Matěj Kovář aufgepasst und war einen Tick schneller am Ball als Seidemann.