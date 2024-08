DFB-Pokal: Wie sich der FC Carl Zeiss Jena neu erfindet

Euphorie in Gelb-Weiß-Blau: Die Fans des Traditionsvereins FC Carl Zeiss Jena hoffen im DFB-Pokal auf den großen Coup.

Der FC Carl Zeiss Jena hat bereits in den vergangenen Jahren regelmäßig attraktive Lose im DFB-Pokal gezogen. Unter anderem Bayern München , Werder Bremen und der VfB Stuttgart waren schon zu Gast an den Kernbergen. Doch vor dem Erstrundenmatch gegen Bayer Leverkusen Mittwoch 18 Uhr live im ZDF ) ist die Hochstimmung besonders groß.

Pokal-Tickets in Jena heiß begehrt

Das liegt zum einen an der Strahlkraft des amtierenden Deutschen Meisters. "Bayer Leverkusen war in diesem Sommer die heißeste Aktie auf dem Pokalmarkt", sagt Carl-Zeiss-Geschäftsführer Patrick Widera gegenüber ZDFheute. Die Kartennachfrage sei enorm gewesen.

Zum anderen zahlt die Begeisterung darauf ein, was im Paradies - so heißt die grüne Oase, in der auch das Vereinsgelände des FC Carl Zeiss liegt - gerade entsteht. Wie bei einem Puzzle fügen sich die verschiedenen Teile bei dem Traditionsklub gerade optimal zusammen. Fast 35 Jahre lang hatte der dreimalige Meister der DDR-Oberliga und Europapokalfinalist nach den richtigen Teilen dafür gesucht.