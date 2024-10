Wie in einer Klausurphase könnten sich Joshua Kimmich Thomas Müller und Leon Goretzka, die Abiturienten im Kader des FC Bayern , gerade vorkommen. Mit der Mannschaft hat ihr neuer Trainer Vincent Kompany monatelang den Stoff in den Fächern dominanter Ballbesitz, Pressing, Gegenpressing und sehr hohes Verteidigen gepaukt.

Die kleineren Tests bei Zweitligist Ulm (4:0), Aufsteiger Holstein Kiel (6:1) oder in Bremen (5:0) absolvierte Kompanys Klasse genauso mit Bravour wie die Hausaufgabe in der Champions League gegen Außenseiter Zagreb (9:2).

FC Bayern dreimal sieglos gegen starke Gegner

Nach der Länderspielpause steht nun der zweite Teil der Prüfungsphase an. Erneut geht es darum, mit dem attraktiven Kompany-Stil die ersten Siege gegen starke Gegner zu holen: Zunächst an diesem Samstag in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart , danach in der Champions League beim FC Barcelona.

"Es geht darum, was die Analyse gezeigt hat: Dass wir in diesen Spielen dominant waren, dass wir in diesen Spielen viel, viel, viel mehr Chancen hatten als die Gegner", antwortete der 38 Jahre alte Belgier am Freitag in einer Rückblende auf Leverkusen, Villa und Frankfurt.