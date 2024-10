Fußball: DFB-Frauen feiern 4:3-Erfolg in England

Giulia Gwinn erzielte die ersten beiden Tore für die DFB-Frauen in England.

Christian Wück hat einen gelungenen Einstand als Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen gefeiert. Im Prestigeduell in England setzte sich die DFB-Auswahl in einem Testspiel mit 4:3 (3:2) durch.

Gwinn mit schnellem Doppelpack

Im Londoner Wembleystadion erwischten die DFB-Frauen einen Traumstart und gingen per Foulelfmeter bereits in der 4. Minute in Führung. Linda Dallmann hatte den Strafstoß herausgeholt, Giulia Gwinn verwandelte sicher vom Punkt.