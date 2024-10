Wück setzt auf Neues und Bewährtes: Umbruch bei DFB-Frauen

Bei den DFB-Frauen steht ein bedeutender Umbruch an. Christian Wück muss sich ohne Alexandra Popp dieser Herausforderung stellen. Gelingt dem neuen Bundestrainer der Neustart?

Die Übergangszeit ist vorbei, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat nach Interims-Trainer Horst Hrubesch wieder einen festen Coach mit mehrjähriger Vertragslaufzeit. Christian Wück übernimmt das Amt mitten im größten personellen Umbruch, den diese Mannschaft in den letzten Jahren bewältigen musste.

Wück hat noch nie ein Frauenteam gecoacht

"Die deutsche Frauennationalmannschaft stellt sich ohne Alexandra Popp aber mit einem neuen Trainer auf, der noch nie ein Frauenteam gecoacht hat. Kann das funktionieren?", fragt Moderator Conan Furlong in der Sendung Bolzplatz.

Christian Wück, der als Profi in Nürnberg, Karlsruhe, Wolfsburg und Bielefeld gespielt hat, wurde in der breiten Öffentlichkeit hauptsächlich bekannt, als er die männliche U17-Nationalmannschaft 2023 emotional zu EM- und WM-Titel coachte. Damals, noch in der tristen Phase der A-Nationalmannschaft, wirkte das wie ein Hauch von Fußballfrühling.