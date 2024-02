Nations League: DFB-Frauen im Halbfinale

Auf Vereinsebene gibt Frankreich allerdings längst den Ton an und liegt in der UEFA-Klubwertung vorne: Paris FC hat in den Playoffs den VfL Wolfsburg , dann Paris St. Germain in der Gruppenphase den FC Bayern aus der Champions League geworfen. Die Frauen-Bundesliga ringt um den Anschluss und die Professionalisierung - und das Tempo dafür. Wie intensiv diese Debatten geführt werden - auch darüber gibt das Nachbarschaftsduell in Lyon nun Aufschluss.