Ein bisschen erinnert der Trainingsplatz der deutschen Fußballerinnen abseits der Kleinstadt Wyong an eine Farm im australischen Outback. Ein weißer Zaun umgibt das Gelände des Central Coast Regional Sporting & Recreation Complex, auf dem Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Samstag in einer letzten Einheit die Vorbereitung abgeschlossen hat, ehe es am Sonntagmorgen von Newcastle zum ersten WM-Gruppenspiel gegen Marokko (Montag 10.30 Uhr MESZ/live ZDF) in Melbourne geht. Der Formcheck für die einzelnen Mannschaftsteile.