U17-Fußball-Weltmeister in Frankfurt begeistert empfangen

Mit dem silbernen Pokal in den Händen und den goldenen Medaillen stolz um den Hals betraten Kapitän Noah Darvich und all die anderen umjubelten WM-Helden nach ihrem Sensations-Coup die Bühne am Frankfurter DFB-Campus. Unter dem Applaus von zahlreichen Mitarbeitern, Freunden und Familien wurden die frisch gebackenen U17-Weltmeister bei ihrer Rückkehr nach Deutschland am Montag gefeiert. Im Hintergrund prangte in riesigen Lettern: "Wir sind stolz auf euch!"