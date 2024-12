Sport in Saudi-Arabien: Mit mehr Bewegung durch die Krisen

Das Leben in Riad findet hauptsächlich in Gebäuden oder im Auto statt. Doch Saudi-Arabien wird die WM 2034 ausrichten.

Bürotürme und Autobahnen prägen Riad. Aber weit und breit keine Bürgersteige und Fahrradwege, und nur wenige Parks und Sportanlagen. "Das Leben in Saudi-Arabien spielt sich in Gebäuden oder im Auto ab", sagt der Marathonläufer Naif, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte. "Es ist sehr heiß hier. Riad ist als Stadt ist nicht darauf ausgelegt, dass man durch die Straßen läuft."

Bei seinem Lauftraining in Riad ist Naif immer wieder angehalten worden. Es gefiel einigen Passanten nicht, dass er kurze Hosen trug und seine Beine zeigte. "In der Schule hatten wir früher nur eine Stunde Sport in der Woche", sagt er. "Und wenn die Klasse sich nicht benahm, dann wurde der Sport als Strafe gestrichen. Sport wurde als Luxus angesehen." Doch diese Zeit ist vorbei.