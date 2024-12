DFB stimmt Doppelvergabe zu: Grünes Licht für Saudi-Arabien

Direkt am gläsernen Eingang zum Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) steht neuerdings "Frohes Fest" - und auch ein Weihnachtsbaum leuchtet gleich neben dem Empfang. Dass trotzdem keine Festtagsstimmung aufkam, als DFB-Präsident Bernd Neuendorf seine Jahresbilanz anstellte, hat mit der bevorstehenden Doppelvergabe der WM 2030 in sechs Länder auf drei Kontinenten und insbesondere der WM 2034 nach Saudi-Arabien zu tun.

Mit Fußball-WM "Lichtkegel" auf Saudi-Arabien gerichtet

Neuendorf gegen "Fundamentalopposition" gegen Saudi-Arabien

Neuendorf findet es nicht gerechtfertigt, dem Fußball aufzubürden, das politische System in Saudi-Arabien nach westlichen Maßstäben zu verändern. Wenn in eben dieses Land noch unter der Ampel-Regierung Waffen geliefert wurden oder Deutschland einen Wissenschaftsaustausch gepflegt habe. Die WM in zehn Jahren geht vermutlich ohne eine einzige Gegenstimme in ein Land, das nach dem Vorbild Katar "Sportswashing" betreibt - koste es, was es wolle.