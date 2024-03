Klopp gegen Guardiola: Auf zum letzten Showdown

Beide heuerten fast zeitgleich auf der Insel an. Klopp im Herbst 2015, Guardiola im Sommer 2016. Es entwickelte sich ein Dauerduell der wohl prägendsten Trainerfiguren im Weltfußball. Nimmt man ihre Zeit bei Dortmund und Bayern hinzu, steht das 30. Duell an. 21 allein während ihrer Zeit in England. Weil Klopp im Sommer eine Pause einlegt , wird es das vorerst letzte in der Liga sein.