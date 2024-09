Paralympics 2024: Das bringt der 5. Wettkampftag am Montag

Am Montag gibt es eine erneute Entscheidung, ob die Seine im zweiten Anlauf schwimmtauglich ist. Mit Niko Kappel, Felix Streng, Johannes Floors, Taliso Engel und Elena Semechin haben einige Trümpfe ihren ersten Auftritt, aber nicht alle in ihrer Spezialdisziplin.

Triathlon-Entscheidung fällt in der Nacht

Der erste Versuch am Sonntag wurde nach Regenfällen zum Reinfall, die Wasserqualität in der Seine war mal wieder zu schlecht. Gegen 3:30 Uhr in der Nacht soll erneut eine Entscheidung fallen, ob die Grenzwerte nach dem sonnigen Sonntag diesmal eingehalten werden.