Stina Johannes - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Stina Johannes wurde 2000 in Hannover geboren. Seit 2015 spielte sie für den HSC Hannover. Bereits 2016 wechselte sie mit dem FF USV Jena in die Bundesliga. Seit der Saison 2022/23 spielt sie für Eintracht Frankfurt und hat sich dort zur Stammtorhüterin entwickelt.

Außerdem spielte sie schon in der U15-Nationalmannschaft und war im Kader für die Weltmeisterschaft 2023 dabei. Allerdings kam sie in keinem Spiel zum Einsatz, sodass sie ihr Debüt für die A-Nationalmannschaft erst 2024 bei einem EM-Qualifikationsspiel gegen Polen gab.