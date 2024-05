Mit der Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 entstand die Bundesrepublik . Nicht nur der Überfall von Putins Russland auf die Ukraine sorgt nun 75 Jahre später für eine Zeitenwende. Fundamente der inneren und äußeren Sicherheit, der Demokratie, aber auch des bisherigen Wohlstands stehen auf dem Prüfstand. Krieg in Europa, Klimawandel , steigende Energiepreise Inflation , Corona-Folgen, der Umgang mit Migration und dem zunehmenden Extremismus - selten waren Staat und Gesellschaft so vielfältig herausgefordert.

Vom Trümmerland zum "Wirtschaftswunder"

So mündeten die schwierigen Jahre des Wiederaufbaus nach Vernichtungskrieg und Menschheitsverbrechen vor allem im Westen in einen wirtschaftlichen Aufschwung . Gefördert durch die Siegermächte, entpuppte sich die soziale Marktwirtschaft als nachhaltiges Erfolgsmodell.

In der BRD rollt dank des Wirtschaftswunders der Wohlstand in Wellen übers Land: Auf Fresswelle folgen Einrichtungswelle und Reisewelle. Anders läuft es in der DDR.

Die Menschen in der DDR hatten es aufgrund von Reparationen an die Sowjetunion und sozialistischer Planwirtschaft weitaus schwerer. Später, nach der Wiedervereinigung , wurde die Hoffnung auf ein zweites "Wirtschaftswunder" - diesmal im Osten - allerdings enttäuscht. Dennoch ist der Aufbau Ost gemessen an der desolaten Ausgangslage und trotz gravierender Einschnitte eine große historische Leistung.

Von Feinden zu Partnern

Nach Epochen der Spaltungen und Kriege bildete sich eine Europäische Gemeinschaft , die sich nach dem Fall des "Eisernen Vorhangs" um den Osten Deutschlands und weitere Länder des ehemaligen "Ostblocks" erweiterte. Zum ersten Mal in der Geschichte gelang es, die deutsche Einheit mit der europäischen Ordnung friedlich und demokratisch in Einklang zu bringen.

Von Flüchtlingen zu Einwanderern

Trotz großer Not wurden nach dem Zweiten Weltkrieg mehr als 12 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene friedlich in die Gesellschaft eingegliedert - im Westen wie im Osten Deutschlands. Millionen Heimatlose brachten sich mit hoher Leistungsbereitschaft in den Aufbau ihrer Aufnahmeländer ein, gravierende Konflikte blieben aus - eine enorme Integrationsleistung.

Im Westen wurden "Gastarbeiter", vor allem aus dem Süden Europas, aktiv angeworben, die den Wirtschaftsaufschwung unterstützten. Im Osten trugen "Vertragsarbeiter" aus sozialistischen Bruderstaaten zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. Da die Unternehmen in der Bundesrepublik weiterhin Bedarf an Arbeitskräften hatten, zogen auch die Familien der "Gastarbeiter" nach. Erst später erleichterte die Gesetzeslage ihre Einbürgerung.

Von der Teilung zur Einheit

Die Wiedervereinigung wurde von den Menschen in der DDR durch eine "Friedliche Revolution" herbeigeführt. Noch nie wurden zwei Gesellschaften so unterschiedlicher Systeme in so kurzer Zeit miteinander verbunden.