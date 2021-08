Klimaschutz: Panikmache oder Weltuntergang?

Auf der einen Seite stehen junge Aktivist*innen wie die 23-jährige Carla Reemtsma. Die Pressesprecherin von Fridays for Future fordert einen radikalen Systemwandel. Nur so könne unser Überleben auf diesem Planeten noch gesichert werden. Auf der anderen Seite mahnen Konservative wie der 59-jährige Jan Fleischhauer zur Vorsicht. Der Kolumnist befürchtet verheerende Folgen, sollte es tatsächlich zum von Fridays for Future geforderten politischen Kurswechsel kommen.