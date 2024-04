Die deutsche Mannschaft knüpfte auch in der zweiten Hälfte an ihre aktive Körpersprache und Spielfreude aus der ersten Hälfte an. Jedoch ließ die erste Chance länger auf sich warten. In der 62. Minute köpfte Jule Brand nach einer Flanke von Linder an den Pfosten. Da fehlten nur wenige Zentimeter für den nächsten Treffer. Die Isländerinnen wirkten bis dato eher unscheinbar.