Freiburg gewinnt Pokal-Fight in Lautern

Der SC Freiburg ist nach einem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Kaiserlautern in die nächste Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Entscheidung fiel allerdings erst in der Nachspielzeit. Zuvor ging Kaiserslautern dank Marlon Ritters Fernschuss-Treffer 1:0 in Führung. Roland Sallai erzielte in der Schlussphase der regulären Spielzeit den Ausgleichstreffer, ehe Ritsu Doan in der zweiten Hälfte der Nachspielzeit zur Entscheidung traf.