Wolfsburg kämpft sich in Braunschweig weiter﻿

In der Folge hatten Kaufmann (70.) und Lauberbach (74.) Möglichkeiten, das 2:2 zu erzielen. Die beste Chance auf den Ausgleich hatte der BTSV dann in der 83. Minute, doch Michael Schultz und Joker Anthony Ujah waren sich nicht einig, weshalb sich der eingewechselte VfL-Akteur Josuha Guilavogui gerade noch so in die Schussbahn schmeißen konnte. Auf der Gegenseite hätte Kaminski nach Vorlage von Omar Marmoush den Doppelpack schnüren müssen, er schob den Ball allerdings am Tor vorbei (89.).