UEFA EM 2020 - Deutsche Nationalmannschaft

Die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-EM 2020

Alle Infos zur DFB-Elf

Holt sich das Team um Bundestrainer Joachim "Jogi" Löw den vierten EM-Titel? Bei der EM startet Deutschland in der Gruppe F und muss in den ersten drei Spielen gegen Frankreich, Portugal und Ungarn antreten. Die drei Gruppenspiele werden in München ausgetragen.



Erfahren Sie, wer im Deutschland-Kader steht, lesen Sie alle Nachrichten zur deutschen Elf und schauen Sie spannende Videos.





* Quelle: transfermarkt.de