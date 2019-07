Sjöström gewinnt Weltcup in Singapur

Schwimm-Olympiasiegerin Sarah Sjöström hat beim letzten Meeting in Singapur ihren Vorjahres-Triumph in der Weltcup-Gesamtwertung wiederholt. Die 25 Jahre alte Schwedin setzte sich am Schlusstag über ihre Paradestrecke 100m Schmetterling (55,73 Sekunden) sowie über die 100m Freistil (51,13) durch und verteidigte damit Platz eins im Ranking vor der Ungarin Katinka Hosszu erfolgreich. In beiden Sjöström-Finals waren deutsche Schwimmerinnen dabei. "Schmetterling" Alexandra Wenk aus München wurde in 59,33 Sekunden Sechste, Franziska Weidner von der SG Mittelfranken wurde im freien Stil in 54,43 Achte.