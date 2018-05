service vom 22. Mai 2017

Wer in einem hochwassergefährdeten Gebiet lebt, darf künftig keine neue Ölheizung mehr installieren, wenn es auch alternative Energieträger zu vertretbaren Kosten gibt. Bereits vorhandene Ölheizungen müssen über die kommenden fünf Jahre hochwasserfest gemacht werden, in Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten in 15 Jahren. Das ist Teil des neuen Hochwasserschutzgesetzes, das der Bundestag jetzt verabschiedet hat. Nach Zustimmung des Bundesrates soll das Gesetz im Oktober in Kraft treten.