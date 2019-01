service vom 14. August 2017

Der Discounter muss in einigen Bundesländern Cola aus den Regalen nehmen. Betroffen ist „Penny Cola“ in der 1,5 Liter-Flasche. Das Getränk könnte nach Essig riechen und auch so schmecken. Wer die Cola schon gekauft hat, kann sie in jeder Penny-Filiale zurückgeben.



Betroffen ist „PENNY Cola 1,5 L mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 6.12.2017 und der Losnummer L157. Die Angaben findet man auf dem Flaschenhals. Das Produkt wurde ausschließlich in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen vertrieben. Alle weiteren Fragen beantwortet die Herstellerfirma HANSA-HEEMANN AG per Mail unter qualitaetssicherung@hansa-heemann.de.