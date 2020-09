service vom 10. Februar 2020

In kostenlosen Workshops lernen Kinder weltweit Programmieren, 3-D-Modelle bauen oder Filmen. Die KfW-Bankengruppe finanziert denmächst das erste digitale TUMO-Lernzentrum auch in Berlin. Das Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Nach dem Unterricht können etwa 1.200 Schüler im Zentrum jede Woche kreative Methoden und digitale Fähigkeiten lernen. Das Konzept von TUMO wurde in Armenien entwickelt, Lernzentren gibt es auch in Beirut und Paris.