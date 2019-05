service vom 13. Mai 2019

„Wir haben Anbieter Primopet mit unseren Testergebnissen konfrontiert“, heißt es bei Stiftung Warentest. „Das Unternehmen stoppte daraufhin den Verkauf des Anhängers. Einen offiziellen Rückruf der verkauften Anhänger kündigte Primopet nicht an. Menschen, die den Froggy bereits nutzen, kommt der Anbieter aber wenig entgegen: Einen Umtausch gegen ein anderes Produkt oder eine Erstattung des Kaufpreises bietet Primopet nur bei Mängeln an – also, wenn zum Beispiel der Gurt bereits gerissen ist. Außerdem beschränkt das Unternehmen dies zeitlich auf die zweijährige Gewährleistung. Ohne Mängel, gibt es den Kaufpreis nur bei einem Umtausch innerhalb der ersten 30 Tage nach Kauf zurück.“