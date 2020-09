service vom 20. Januar 2020

Verbraucherschützer aus Norwegen haben festgestellt, dass von Tinder, Grindr & Co. sensible Nutzer-Daten an Werbefirmen verkauft werden. Es geht um IP-Adressen, GPS-Daten und Angaben zu Alter und Geschlecht. Durch die Verknüpfung mit anderen Datenbeständen lassen sich zum Beispiel Rückschlüsse auf sexuelle Vorlieben ziehen oder auf den Aufenthaltsort. Betroffen sind auch zwei Perioden-Kalender, eine App für Muslime und eine für Kinder. Die Verbraucherschützer haben jetzt Beschwerde eingelegt wegen Verstoßes gegen europäisches Recht.