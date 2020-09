service vom 21. Oktober 2019

Ob das Produkt betroffen ist, erkennt der Verbraucher an einer aufgeblähten oder eingezogenen Deckelplatine sowie an einer vergoren riechenden Joghurtmasse. Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Verbraucher, die einen der aufgeführten Artikel gekauft haben, erhalten auch ohne Vorlage eines Kassenbons bei postalischer Einsendung der Deckelplatine an Zott eine Erstattung des Kaufpreises sowie der Portokosten. Die Adresse: Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Straße 4, 86690 Mertingen. Alle anderen Zott-Produkte seien nicht betroffen und uneingeschränkt zum Verzehr geeignet.