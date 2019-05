service vom 27. Mai 2019

Wer in Polen zum Beispiel Geld abheben will, sollte am Automaten besonders gut hinsehen: außerhalb des Euro-Raumes wird nämlich oft angeboten, die Fremdwährung in Euro umzurechnen. Der Wechselkurs für Touristen ist aber meist teurer als bei der Heimatbank, warnt Finanztest. Außerdem werden gerne noch hohe Gebühren fällig. Deshalb sollte man immer eine Abrechnung in Landeswährung wählen. Dieser Buchungstrick ist vor allem in Po-len verbreitet, aber auch in Ungarn, Tschechien, Serbien und der Türkei.