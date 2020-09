service vom 3. Februar 2020

Ab sofort müssen Mobilfunkanbieter unter bestimmten Umständen Geld zurückzahlen, wenn Kunden in eine Abofalle getappt sind. Außerdem hat die Bundesnetzagentur weitere verbraucherschützende Maßnahmen zur Pflicht gemacht. So muss in bestimmten Fällen auf einer extra Seite des Mobilfunkanbieters nochmal auf die Kosten hingewiesen und der Vorgang bestätigt werden. Ein ungewollter Klick auf den Werbebutton reicht dann nicht mehr aus. Man kann sein Handy aber auch einfach für Drittanbieter sperren lassen. Musterbrief der Verbraucherzentralen