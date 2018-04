service vom 30. April 2018

Außerdem hat WhatsApp das Mindestalter für Nutzer in Europa angehoben. Jugendliche sollten jetzt mindestens 16 Jahre alt sein, wenn sie den Messenger nutzen wollen. Damit reagiert WhatsApp auf die neuen Datenschutzbestimmungen, die Ende Mai in der EU in Kraft treten. Außerhalb Europas gilt weiterhin die Altersgrenze von 13 Jahren.