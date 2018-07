service vom 9. Juli 2018

Der Discounter Netto muss eines seiner Produkte zurückrufen: Ein USB-Netzteil von Grundig. Grund: Es besteht Kurzschlussgefahr durch die unzureichende Isolierung des Geräts. Benutzer könnten einen elektrischen Schlag erleiden. Betroffen ist der „Grundig USB Power Adaptor / USB Netzteil“ des niederländischen Importeurs Edco mit der Modellnummer 87 11 252 159 70 und dem Barcode 87 11 252 159 706. Laut dem europäischen Schnellwarnsystem Rapex entspricht das Netzteil ich den Anforderungen der EU-Niederspannungsrichtilinie für die Sicherheit elektrisch betriebener Geräte. Verbraucher sollten den Artikel nicht mehr benutzen und ihn in eine Filiale zurückbringen. Der Kaufpreis wird in vollem Umfang erstattet. Das Gerät war in Deutschland sowohl in Netto-Supermärkten als auch über Anbieter im Internet erhältlich.