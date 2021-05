ZDF-Langzeitstudie zum Einfluss der Corona-Pandemie auf Mediennutzung und Lebenswelt in Corona-Zeiten

Seit rund einem Jahr lebt Deutschland mit und in der Corona-Pandemie – und seit dem Beginn der Krise hat das ZDF in regelmäßigen Abständen die Menschen zu ihren Einstellungen und Sorgen, aber auch zu ihrem Lebensalltag und ihrer Mediennutzung befragt. Dabei wird deutlich, wie wichtig die Öffentlich-Rechtlichen als Informationsquelle für die Befragten sind, wie bedeutsam in der Krise aber auch die Unterhaltung durch Medien ist. Zugleich zeigt sich in den Ergebnissen, wie sehr die unterschiedliche Betroffenheit durch die Krise die Einstellungen und auch das Mediennutzungsverhalten der verschiedenen Bevölkerungsgruppen prägt. So haben etwa Eltern, die Kinder Zuhause und zum Teil im Homeschooling betreuen müssen, völlig andere Bedürfnisse und Erwartungen an Medien als Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, oder solche, die durch die Krise in Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit geraten sind. Die Generation Z, also 14- bis 29-Jährige, sowie Menschen, die an der Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen zweifeln, nehmen die Rolle der Medien in der Pandemie wieder unterschiedlich wahr. Die Unterschiede zwischen diesen Gruppen zeigt die Langzeitstudie auf, die das ZDF gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut phaydon durchgeführt hat.