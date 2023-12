Unsere 37 Grad-Momente

„Was für eine mutige Frau!“, denke ich, als Nicole gleich zu Beginn des Films den Bademantel auszieht, um vor Kunststudenten Akt zu stehen. Nicole entspricht mit ihrer Körperfülle nicht dem gängigen Schönheitsideal und man merkt, wie viel Überwindung es sie kostet. „Ich habe eher ein schwieriges Verhältnis zu meinem Körper: ich habe ihn abgelehnt und habe das Gefühl gehabt, er steht mir im Weg.“



Es ist klar: Das Aktstehen ist ein Schlüsselmoment, mit der sie ihre inneren Fesseln sprengt: sie will ihr Mehrgewicht nicht länger verstecken. Sie will einen Weg finden, sich so anzunehmen wie sie ist.



Ich bin kein Fan der Body-Positivity-Bewegung, aber der Film "Glück kennt kein Gewicht" hat mich vom ersten Moment an gefesselt. Weil Nicole - und auch der zweite Protagonist Sebastian - so ehrlich ist, so authentisch, sowohl im Schmerz als auch in der Freude.



Ich wollte wissen: von wo sind Nicole und Sebastian gestartet, welche Hürden haben sie genommen und wer ist ihnen zur Seite gestanden?



All das hat der Film dann auch eingelöst - und noch viel mehr: Nicole und Sebastian haben ein starkes Charisma und mit ihrer Geschichte machen sie auch anderen Menschen Mut, sich anzunehmen wie man ist - mit allen Fehlern und Besonderheiten, die man mitbekommen hat.



Und dann überrascht es nicht, dass Nicole am Ende genau den Partner findet, der sie so liebt, wie sie ist. Nicht nur wegen ihrer inneren Werte, sondern auch wegen genau der Figur, die sie lange Zeit so vehement abgelehnt hat.