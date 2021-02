Warum Riesenfaultiere ausgestorben sind

Während der Eiszeit vor Tausenden Jahren hatten die noch einen gewaltigen Verwandten: das Riesenfaultier. In diesem Video gehen wir auf Spurensuche und erklären, warum es die Riesen heute nicht mehr gibt, und was ihre Umwelt und der Mensch damit zu tun haben. Dazu nehmen wir euch mit in eine Gipswüste und einen einmaligen Tatort und rekonstruieren mit Forschern den letzten Kampf eines Riesenfaultiers.