Höllenschlund mitten im Paradies

Nach der Einweisung, was zu tun ist, wenn ein Brocken in unsere Richtung fliegt, wagen wir uns immer weiter in den Krater. Wir wissen: Wenn eine Lavabombe kommt, muss alles ganz schnell gehen. Aber der Vulkan lässt uns erst mal zappeln. Keine einzige Lavabombe in zwei Stunden. Es ist eiskalt trotz Südsee und des brodelnden Vulkansees direkt unter uns. Man merkt dem Team an: Alle sind k. o. und unruhig. Zwar wartet in unserer Unterkunft nur Toast mit Erdnussbutter, eine einfache Strohhütte und eine kalte Dusche, aber alles scheint jetzt besser, als hier im Hexenkessel zu sitzen. Wer wohl als Erster sagt „Ich glaub, das wird heute nichts mehr“?