Wie die Kohle ins Ruhrgebiet kam

Wer Kohle hatte, dem ging es gut: man beheizte Öfen damit und machte es sich gemütlich warm – aber man kann mit Kohle auch bei über 1.000(!) Grad Eisenerz zum Schmelzen bringen und Stahl erzeugen. Ohne Kohle gibt es keinen Stahl für Autos, Schiffe, Flugzeuge und vieles mehr. Aber auch Strom wird durch Kohle erzeugt, denn in Kohlekraftwerken treibt die Hitze des Kohlefeuers die Turbinen an. Kohle war also für die Industrie und den Reichtum Deutschlands unglaublich wichtig. Hier gibt es viel Stein- und Braunkohle – aber wie entstand sie? Dafür brauchte es unglaublich lange – dieser Film nimmt Euch mit auf eine Zeitreise 300 Millionen Jahre in die Vergangenheit.